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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

« ثروة طائلة غير مستغلة » .. مقترحات لتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية

معادن
معادن
أميرة خلف
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  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة في تطوير القطاع التعديني
  • نائب:تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية يدعم الموازنة العامة للدولة
  • برلماني: إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة يشجع الاستثمار

يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة تقدم به النائب جلال أبو الدهب ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .


وأكد عدد من نواب البرلمان ان قطاع التعدين يمثل أهمية قصوى في تحسين مستوى الاقتصاد القومي، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات والعملة الصعبة .

بداية ، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى.  
وأشار " عمر" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أنه في ضوء الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصرى ، فقد ساهم ذلك في اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، الأمر الذي عمل على زيادة القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية.


و شدد عضو النواب على ضرورة أن تعمل هيئة الثروة المعدنية على تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية،  لدعم الموازنة العامة للدولة.


من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، إن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا كبيرا بفضل توجهات الدولة نحو برنامج إصلاحي، ساهم في تعظيم تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية .

ودعا " يحيي “ في تصريحات لـ ”صدى البلد " الحكومة إلى ضرورة اعتماد وسائل حديثة لتطوير قطاع التعدين في مصر لخلق بيئة محفزة بغرض توفير فرص استثمارية واعدة تسهم فى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، مع دعم دور الكيانات الوطنية فى مشروعات التنقيب.

وأكد عضو النواب على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، والاهتمام  بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية.

في سياق متصل ، أشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك  العديد من الكنوز المدفونة.


وذكر أن  هناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها  ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد.


و أشار  عضو الشيوخ إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى  خامات الطاقة  مثل الخامات الكربونية والمشعة  والخامات الفلزية مثل  الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. 
 

مجلس النواب مجلس الشيوخ الاقتصاد الثروة المعدنية معادن

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