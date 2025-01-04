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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كولر يدرس منح الفرصة لـ مصطفي شوبير بمباراة الأهلي وسموحة

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
يارا أمين
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كشف الإعلامي أحمد حسن، عن وجود اتجاه لدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر لمنح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، فرصة خلال مواجهة الفريق الأحمر أمام سموحة بالدوري.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مصدر : كولر يدرس منح شوبير الفرصة امام سموحة بعد تراجع مستوي الشناوي وعمر كمال عبدالواحد مهدد بالاستبعاد أمام سموحة”.

وعلم “صدى البلد” أن النادي الأهلي سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعا حاسما مع محمد الشناوي لحسم استمرار الحارس لمدة موسمين مقبلين، وذلك في أعقاب الخسارة التي تلقاها النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت مصادر موثوقة أن إدارة الأهلي ستعقد جلسة عاجلة مع الشناوي في الأيام القليلة المقبلة، لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث يسعى الأهلي إلى إقناع الشناوي بتجديد عقده لموسمين قادمة، في الوقت الذي يطمح فيه الحارس الدولي للحصول على عقد بمقابل مادي أفضل.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

سموحة أحمد حسن مصطفى شوبير كولر الأهلي

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