منع دخولها اللجان الامتحانية.. عقوبة حيازة الطلاب أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، ومديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بضرورة انضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ جميع الإجراءات لمنع دخول أي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

عقوبة حيازة الهواتف والأجهزة الالكترونية

تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المتعلقة بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية .

وحضر اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية، جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ 130 جنيها لليوم الواحد.