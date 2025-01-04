61 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 61 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّتها الطائرات الحربية على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت الماضي.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن 41 من الشهداء سقطوا في شمال القطاع، حيث استهدفت الطائرات الحربية عدة مناطق في مدينة غزة وبلدات شمالية مثل بيت لاهيا وبيت حانون.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.