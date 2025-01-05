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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

كم يبلغ سعره| نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض: أنا بجنن

نانسي عجرم
نانسي عجرم
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أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا رائعًا يوم الجمعة 3 يناير ضمن فعاليات "موسم الرياض" المميزة، حيث قدمت عرضًا حافلاً بالحماس والأجواء المليئة بالطاقة الإيجابية.

 نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض

 نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض

وتألقت نانسي في الحفل بفستان أنيق باللون الأسود، مزين بأحجار الراين اللامعة التي أضافت لمسة من الفخامة على إطلالتها. الفستان  يبلغ سعره 870 دولارًا، أي ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.

 نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض 

وخلال الحفل، مازحت نانسي جمهورها وردت على بعض التعليقات اللطيفة التي سمعتها منهم، قائلة: "أنا بجنن؟ يعني بجنن ولا بجنن؟! لأنه أنا كمان بجنن، تسألوا فادي جوزي، هو بيقولكن أنا بجنن!"، ما أضفى جواً من المرح والضحك على الحضور.

فستان نانسي عجرم 

وقدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي أشعلت حماسة الجمهور، مثل "الدنيا حلوة" و"أطبطب وادلع"، وغيرها من الأعمال التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

من جهة أخرى، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "من نظرة"، التي لاقت إعجابًا واسعًا من جمهورها، وتعدّ واحدة من أنجح أعمالها الفنية التي تم إطلاقها على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.


تفاعل نانسي عجرم مع جمهورها في الرياض

نانسي عجرم 

في هذا الحفل، لم تقتصر نانسي على الأداء الغنائي فحسب، بل امتزجت الأغاني مع لحظات مرحة وتفاعل مميز مع الجمهور، حيث أضافت طابعاً خاصاً للحفل من خلال مزاحها العفوي والمحبب. كما وجّهت رسالة محبة لجمهورها قائلة: "مساء الخير، مساء الحب، ومساء رأس السنة، وبعد شوية نقول صباح الخير"، ليبادلها الحضور التحية والحماس.

نانسي عجرم 

إطلالة نانسي في حفل رأس السنة بدبي

نانسي عجرم 

قبل أيام، كانت نانسي قد أحيت حفلاً مميزاً في دبي بمناسبة العد التنازلي للعام الجديد 2025. الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى شهد أجواء رائعة وتفاعلاً حماسياً من جمهورها، حيث أضافت نانسي إلى الأجواء سحراً خاصاً بكلماتها الطيبة وحضورها المبهر. وقدمت في هذا الحفل مجموعة من أبرز أغانيها مثل "تيجي ننبسط" و"بدنا نولع الجو"، مما جعل الحفل إحدى أبرز فعاليات ليلة رأس السنة.

إطلالات نانسي في حفل عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

وكانت نانسي قد تألقت في نوفمبر الماضي بحفل غنائي مميز في الرياض، حيث قدمت فقرة غنائية ضمن احتفالية عرض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب. وعلى السجادة الحمراء، ظهرت نانسي بفستان أخضر زمردي أنيق ومكشوف الكتفين، تزينت بمجوهرات من البلاتين والماس والزمرد، بينما كان مكياجها يعتمد على الظلال البرونزية والألوان الدخانية.

أما في المسرح، فقد اختارت نانسي فستاناً يجمع بين اللون الفضي ودرجات الأزرق، بذيل طويل وبدون أكمام، ما أبرز قوامها بشكل رائع وسط الأضواء.

عودة نانسي إلى مصر بعد غياب طويل

مؤخراً، عادت نانسي عجرم لإحياء أول حفل غنائي لها في مصر بعد غياب دام 10 أشهر، حيث شارك في الحفل المطرب رضا البحراوي. بدأت نانسي فقرتها الغنائية في الساعة 11 مساءً، واستمرت لمدة ساعة ونصف، حيث غنت العديد من أغانيها الشهيرة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وافتتحت الحفل بأغنية "وحشتوني" التي لاقت إعجاباً واسعاً.

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كم يبلغ سعره| نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض: أنا بجنن

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