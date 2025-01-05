أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو

أوضح الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.

وقال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي"، والمٌذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في هذا المجال وهو ما وضعته الدولة في التحول في الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد إنساني أو ما يطلق عليه اقتصاديًا الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة مستمرة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ويعد قطاع الصناعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية فهناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.