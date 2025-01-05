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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

مجدي طلبة: يجب استبعاد إمام عاشور من تشكيل الأهلي الأساسي

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر
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علَقَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق على خسارة المارد الأحمر مساء  الجمعة 3 يناير أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.

وتلقى الأهلي خسارة قاتلة أمام شباب بلوزداد على ملعب 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليتجمد رصيد الأحمر عند النقطة 7 في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

السويسري مارسيل كولر يُسأل بشكل كبير عن خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، خاصًة أن الأحمر فاز على المنافس ذاته قبل أيام قليلة بسداسية مقابل هدف على ستاد القاهرة.

وأضاف: كولر خاض المباراة بتشكيل خاطئ حيث دفع بالظهير الأيسر كريم الدبيس في مركز الجناح الأيمن، بالإضافة إلى الإبقاء على مروان  عطية في مقاعد البدلاء والدفع بأحمد نبيل كوكا أساسيًا.

وتابع: إمام عاشور خارج الخدمة منذ فترة طويلة وبعيد عن مستواه المعهود ولابد من إبقائه بديلًا في المباريات المقبلة، فلم يكن له دور واضح في لقاء الأمس أمام شباب بلوزداد.

امام عاشور شباب بلوزداد كولر الاهلي مجدي طلبة

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