«ملاك وإحساسه جارف».. هشام عباس عن الراحل أحمد الحجار: أعماله تمس القلب

قال النجم هشام عباس عن الراحل أحمد الحجار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “تشرفت بالعمل معه في أجمل ألحانه اغنية بعنوان "أنا حلمك”، و التي مازات تتغنى إلى وقتنا هذا ، واعتبرها محطة مهمة في مشواره الفني".

وأضاف هشام عباس، أن أحمد الحجار إنسان ملاك إحساسه جارف، و لحنه يمس ، و لم أر مثله ، و ربنا يرحمة و يسكنة فسيح جناته

يذكر أنه كان قد تعرض الفنان هشام عباس لوعكة صحية مفاجئة وأدت لاعتذاره عن حفل 100 سنة غنا الذى من المقرّر إقامته اليوم بدار الأوبرا المصرية.

ويستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي اليوم ضمن سلسلة حفلات مشروعه 100 سنة غنا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

ويشاركه الحفل عدد كبير من نجوم الفن: الفنانة أنوشكا، ونجله أحمد علي الحجار.