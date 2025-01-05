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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

رسميًا.. موقف امتحانات منتصف العام من إجازة عيد الميلاد

رسميًا.. موقف امتحانات منتصف العام من اجازة عيد الميلاد
رسميًا.. موقف امتحانات منتصف العام من اجازة عيد الميلاد
ولاء خنيزي
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بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد، زادت تساؤلات عدد كبير من المواطنين عن موقف امتحانات منتصف العام، وهل سيكون هناك تأثير من إجازة أعياد الميلاد على الامتحانات أم ستستمر كما هي وفقًا للجدول الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم مسبقًا؟

الامتحانات المدرسية والجامعية وموقفها من إجازة عيد الميلاد

أكدت الحكومة أن جداول الامتحانات المدرسية والجامعية ستستمر كما هي بنفس الوضع الذي أعدته وزارة التربية والتعليم مسبقًا، ولن تتأثر مواعيد الامتحانات بإجازة عيد الميلاد، حيث سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أقر أن يكون الثلاثاء المقبل سيكون إجازة رسمية للعاملين في الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد.

مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن الخريطة الزمنية لامتحانات منتصف العام الدراسي الحالي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، كما أعلنت الوزارة أن مواد المستوى الرفيع والمواد الغير مضافة للمجموع والمواد العملية سيتم عقدها قبل بدء الامتحانات الأساسية. 

موعد بدء إجازة منتصف العام 

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 – 2025 فإن إجازة منتصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وستستمر لمدة أسبوعين على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد بدء الامتحانات

  • ستبدأ الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.
  • سيتم الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.
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