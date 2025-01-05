ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لأكثر من 85% هذا العام

‎ أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى أكثر من 85% هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس.

على جانب آخر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد الامتحانات المقرر عقدها لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2025 من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

- تعقد امتحانات شهر مارس 2025 بدءا من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025.

- تعقد امتحانات شهر أبريل 2025 بدءا من الثلاثاء 22 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تشمل امتحانات شهر مارس 2025 ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس”.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تشمل امتحانات شهر أبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025”.

وتعقد امتحانات شهر مارس وامتحانات شهر أبريل عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل بدءا من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025 تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل اليوم الدراسي.