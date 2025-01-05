أمطار رعدية في هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيثُ إنه تزامناً مع نهاية أيام نوة رأس السنة متوقع اليوم الأحد متوقع حالة مؤقتة وسريعة من التقلبات في المناخ مع اقتراب نهاية شهر كيهك .

سقوط أمطار

وأضاف “فهيم ” أنه متوقع أيضًا أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار “ رئيس مركز معلومات تغير المناخ” إلى أن حيث يتوقع أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية – شمال البحيرة – شمال كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للأتربة

وأكد أن هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50) كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3) متر، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدم الدكتور محمد فهيم عدة نصائح هامة منها الحرص الشديد في حالة السفر والانتقال من وإلى محافظات شمال الجمهورية بسبب الامطار وسرعات الرياح ، مع الحذر من الرياح المحملة بالرمال والاتربة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا .

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس خلال الساعات القادمة، محذرة من منخفض جوي قادم يؤثر على مطروح والسلوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة، مضيفة أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سوف تشهد البلاد طقس شديد البرودة تصل حد الصقيع، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

شبورة مائية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.





