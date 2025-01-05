قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول رئيس هيئة النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكتروني|صور
اليوم .. استكمال محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
أمطار رعدية في هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة
رسميًا.. موقف امتحانات منتصف العام من إجازة عيد الميلاد
ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لأكثر من 85% هذا العام
أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق
أمطار ورياح وأتربة.. تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم
أكرم توفيق وزيزو.. إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن النادي الشمال القطري
غزة تودع 10 شهداء جراء غارات إسرائيلية على خان يونس
«زيزو» يقود تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالكونفدرالية
تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
جيش الاحتلال يشن 100 غارة على قطاع غزة خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أمطار رعدية في هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي
×

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيثُ إنه تزامناً مع نهاية أيام نوة رأس السنة متوقع اليوم الأحد متوقع حالة مؤقتة وسريعة من التقلبات في المناخ مع اقتراب نهاية شهر كيهك .

سقوط أمطار

وأضاف “فهيم ” أنه متوقع أيضًا  أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار “ رئيس مركز معلومات تغير المناخ” إلى أن حيث يتوقع  أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية – شمال البحيرة – شمال كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للأتربة

وأكد أن هناك  اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50) كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3) متر،  كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدم الدكتور محمد فهيم عدة نصائح هامة منها  الحرص الشديد في حالة السفر والانتقال من وإلى محافظات شمال الجمهورية بسبب الامطار وسرعات الرياح ، مع الحذر من الرياح المحملة بالرمال والاتربة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا .

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس خلال الساعات القادمة، محذرة من منخفض جوي قادم يؤثر على مطروح والسلوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة، مضيفة أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سوف تشهد البلاد طقس شديد البرودة تصل حد الصقيع، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

شبورة مائية 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.
 


 

حالة الطقس الطقس تغير المناخ المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025

أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة غدا الأحد

خلوا بالكم .. أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة غدا

شعبان عبد الرحيم

نطحه خروف .. مفاجأة صادمة عن سر تدهور صحة شعبان عبد الرحيم ووفاته

ترشيحاتنا

الحوثيين

الحوثي: استهدفنا حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أرشيفية

غزة.. جهود الوساطة تتصاعد لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس

بالصور

بالشورت.. إطلالة أنغام في عيد ميلاد إلهام شاهين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

انغام
انغام
انغام

كأنها بالعشرينات.. لطيفة في جلسة تصوير تبهر متابعيها

لطيفة
لطيفة
لطيفة

جراحات التجميل قادتها لمأساة مفاجئة..وفاة المرأة القطة

طلاقها هز الصحف…وجراحات التجميل التي قادتها إلى مأساة مفاجئة: من هي "المرأة القطة"؟
طلاقها هز الصحف…وجراحات التجميل التي قادتها إلى مأساة مفاجئة: من هي "المرأة القطة"؟
طلاقها هز الصحف…وجراحات التجميل التي قادتها إلى مأساة مفاجئة: من هي "المرأة القطة"؟

بالسواريه المكشوف.. يسرا تتألق بإطلالة ساحرة بأول ظهور لها في 2025

يسرا تتألق بإطلالة ساحرة في أول ظهور لها في 2025: فستان سوراية أبيض مكشوف
يسرا تتألق بإطلالة ساحرة في أول ظهور لها في 2025: فستان سوراية أبيض مكشوف
يسرا تتألق بإطلالة ساحرة في أول ظهور لها في 2025: فستان سوراية أبيض مكشوف

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد