وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي يوفر مليار ونصف دولار سنويا.. ويحدث نقلة في الثروة المعدنية

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية في القطاع، موضحا أن عام 2025 سيشهد زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستكشاف وتعظيم البنية التحتية والقيمة المضافة.

وقال وزير البترول خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن زيادة الإنتاج يوفر ما يقرب من مليار و نصف دولار، ويحدث نقلة في قطاع الثروة المعدنية، كما تحدث عن توصيل الغاز للمنازل تحت بند مبادرة حياة كريمة في كافة المحافظات.

ولفت المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال الجلسة العامة للشيوخ للتكامل بين وزارتي البترول و المالية بخصوص تحويل السيارات للغاز الطبيعي ، و توفير الفاتورة الاستيرادية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

جاء ذلك خلال طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء و النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".