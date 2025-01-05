الرقابة المالية: 8.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 141.8 % لتصل إلى 8.471 مليار جنيه مقابل 3.503 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2023.



وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر 2024 موزعة مع حق الرجوع سجلت 3.915 مليار جنيه، مقارنة 2.326 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 111.3%.



فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر 2024 موزعة على 3.555 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 1.176 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023 بارتفاع 202.1 %.



وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 573 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2023 بنمو 16.8%.



وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 27.640 مليار جنيه مقارنة 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنمو بلغ 55.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .



يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.