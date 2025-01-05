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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات

ريال سعودي
ريال سعودي
آية الجارحي
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يقدم موقع صدى البلد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك ضمن النشرة الخدمية.

أسعار الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي سجل 13.51 جنيه للشراء 13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك أبو ظبي الإسلامي 13.51 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك نكست 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المتحد 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم 13.47 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه

سعر صرف الريال السعودي الجنيه الريال السعودي سعر الريال السعودي أمام الجنيه أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

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