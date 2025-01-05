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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

التذكرة بـ الدولار .. سعر دخول الصوت والضوء للمصريين والآجانب

الصوت والضوء
الصوت والضوء
محمد الاسكندرانى
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أعلنت شركة الصوت والضوء ، عن تعديل أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصرى اعتبارا من 15 يناير الجاري ، لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي حاليا ،وذلك ليتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل القدوم إلى مصر بالإضافة إلى السائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد الوصول لمصر سواء بالعملات الاجنبية أو مايعادلها بالجنيه المصري .

وأوضحت شركة الصوت والضوء ، أن سعر تذكرة العرض العادى باللغات الأجنبية 20 دولار بقيمة 1000 جنيه مصري ، وتذكرة الأطفال من سن 6 إلى 12 عام العرض العادى باللغات الأجنبية 11 دولار بقيمة 550 جنيه مصري .

وحددت الشركة قيمة تذكرة العرض الخاص باللغات الاجنبية 23 دولار بقيمة 1150 جنيه مصري ، مع الابقاء على أسعار تذاكر عروض اللغة العربية للمصريين والعرب فقط كما هى بجميع المناطق ، وعدم تغيير أسعار تذاكر منطقتي الاسكندرية وإدفو ، على أن يتم تعديل أسعار التذاكر بالجنيه فى حالة تغيير سعر الدولار .

يذكر أن فكرة تنظيم عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات تعود إلى عام 1960، و تم افتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أعظم عروض الصوت والضوء بمصر، ويتميز باستخدام أجهزة الليزر الحديثة.

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