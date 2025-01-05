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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

قرار قضائي ضد طبيب التجمع المتهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حجز محاكمة طبيب جلديه متهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة لجلسة 3 فبراير للحكم.

كما طلب دفاع طبيب الجلديه، أمام هيئة المحكمة، باستجواب الممرضة المذكور في التحقيقات كونها شاهدة على الواقعة محل الاتهام.

تقدم دفاع طبيب التجمع المتهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بمناقشة المجني عليها بحضور مترجم من وزارة العدل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، لإنه في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة قام طبيب جلديه بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوة بأن قام حال توقيعه الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها  - مستطيلا بيديه الا مواطن عفتها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الضحية في تحقيقات النيابة العامة،" انا كنت تعبانة بمرض جلدي ورحت لطبيب جلديه بالتجمع، و بعدين كان المفروض الشهر اللي بعده اروح ازوره ولكن معرفتش اروح عشان كان عندي شغل كتير فروحتله يوم، 15 مايو 2024،  عشان اعمل متابعه ولما روحت كان فيه ناس كتيرة مستنية في العيادة، ولما دخلت العيادة روحت الريسيبشن وقولتلهم اني عندي معاد واستنيت لحد ما دوري جه".

واضافت، بعدها دخلت الأوضة اللي فيها الدكتور هو كان لوحده واول لما دخلت قاللى انا حاطك في اول الكشف وانتي اولوية بالنسبالي وانا حبيت اشوفك الاول وقولتله انا معنديش اي مواعيد النهاردة ومكنش لازم تعمل كده فرد عليا وقاللي انتي مش مريضة عادية عندي انتي مهمة اوي بالنسبالي وده كان كلام غريب اوي بالنسبالي وطلب مني اني اقعد علي السرير وقولتله اني ظهر عندي مشاكل تانية حبوب في كف ايدي ومش عارفة اعمل ايه وبدا يفحص ايدي فاقترح اني اجي اعمل ايدي واعالجها وقت تاني".

وتابعت: انا قولتله لا لازم اعالجها عشان فيها الم جامد فقالي لا عشان اعالجها هندخل غرفة تانيه هنا عشان نعمل عليها كي وطلب مني اني افضل مستريحة في الاستراحة لحد ما يجهزوا الغرفة، وبالفعل طلعت وفضلت مستنياه لمدة ربع ساعة في الريسيبشن لحد ما جات واحدة من التمريض قالتلي الغرفة جاهزة واتفضلي ادخلي".

واستطردت، "لما دخلت الغرفه الدكتور لمس أماكن حساسة من جسدي دون رضايا وبعدها بيوم بعت رسالة للعيادة وقولتلهم ان الدكتور تحرش بيا ومحدش رد عليا وبعدها بيوم لقيت الدكتور بيكلمنى على تطبيق واتس اب و بيقولي انه معاملش حاجه وانه مش قصده يلمس أماكن حساسة من جسدي".

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة طبيب امراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض  فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.

وكشف أمر الإحالة، أن الطبيب المتهم قام حال توقيعه بالكشف على الضحية بملامسه جسدها في  القاهرة الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الاول يفيد تحرير فتاة بلاغا ضد طبيب تتهمه فيها بالتحرش داخل عيادته، وباجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.

وحصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة تعدي طبيب جلديه على مريضة في منطقة التجمع.

وجاءت نص اقوال الطبيب المتهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته كالآتي.

س: ما قولك فيما هو منسوب لك بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوه بان قمت بامساك موطن عفتها.

ج.. محصلش

س: ما الذي حدث اذا وما هي ظروف عرضك علينا ؟

ج: اللي حصل اني انا دكتور جلدية و شغال في المركز الطبي بالقاهرة الجديدة،  وبداية تعارفي بالمدعوة  كاثرين.ج.،  من حوالي اربع شهور كانت جتلى كمريضة جلدية وعندها انواع حساسية موجودة في الوجهه والصدر والظهر.

وتابع، اول مرة كشفت عليها لانها كان عندها حساسية فى الظهر والوش والصدر والكشف بيتم عن طريق ان انا بكشف على الأماكن اللى عليها المرض ذى الوجه الظهر ومنطقة اعلى الصدر اسفل الرقبة بتحسس مكان المرض ومتذكر اني عملت كدا فعلا لما جاتلي اول مره و بعد ما كشفت عليها ووصفتلها الأدوية ساعتها قالتلى انها بتاخد ادوية نفسية واذا كانت دى هتتعارض مع الادوية اللى انا كتبتها لها ولا لا قولتلها لا مش متعارضة لان معظمها كريمات مش ادوية تتعارض مع الأدوية النفسية اللي بتاخدها وساعتها قولتلها لو ملقتيش الدواء اللي انا وصفهولك دا رقمى وكلميني.

واستطرد، بعد كدا بأسبوعين جتلى تاني لأنها من حقها تعمل مراجعة بعدها باسبوعين ولما جتلى كشفت مجددا زى المرة الأولى وكشفت عليها وتحسست كل الاماكن اللي مصابة زى الوجة والوش واعلى الصدر زي اول مره ولقيتها تحسنت بالفعل وبعد ما وصفتلها العلاج وقولتلها ان حالتها تحسنت ومشيت والزيارة اللى بعدها جت العيادة بالفعل ولكن لقت انها مشيت وكلمتني على تطبيق الواتس وقالتلي اعمل حجز وعملتها حجز وجت بالفعل وقولتلهم في العيادة خليها تتدخل - علطول اول ما تيجي علشان متعمليش مشاكل وكان معاية الحكيمة ساعتها والست لما دخلت سألتها اية المشكلة قالتلي انا طلعالي حبوب في ايدي عيزاك تشوفها وقولتلها الحبوب دى محتاجة جلسة كي كهربي هتعميلها قالتي ماشي، وبعدها لقيتها بعتتلي رساله بتقولي أنها هتقدم فيه بلاغ اني تحسست جسدها.

طبيب القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس فتاة

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