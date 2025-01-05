قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة
مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا توجد فيروسات غريبة في مصر
داخل الكاتدرائية .. رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
تحركات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. مصر تقود جهود التهدئة وحماية القضايا العربية
ينتقل بالرذاذ.. رئيس "العلمية لمكافحة كورونا" يكشف تفاصيل عن فيروس HMPV
تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
أبو العينين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص 2025.. صرف ضعف الأجر للعامل في هذه الحالة
لتحسين مناخ الاستثمار.. الحكومة: برنامج زمني لطرح شركتي طافي ووطنية
مفاجأة من أجل محمد صلاح.. إيلون ماسك يسعى لشراء ليفربول
محققون أمريكيون: منفذ حادث فندق ترامب لديه مظالم سياسية
التنظيم والإدارة: إطلاق منظومة إلكترونية لتنمية قدرات الموظفين يونيو المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

داخل الكاتدرائية .. رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
×

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة له مساء اليوم لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

خلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المصريين الأقباط، بهذه المناسبة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي لقداسة البابا: " إنه لشرف كبير أن أحضر اليوم إلى الكاتدرائية، وأكون معكم في أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع جميع الأخوة المواطنين الأقباط،  وندعو الله عز وجل أن يكون عاما كله رخاء، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل شر، وأن يحفظ نعمة الأمن والاستقرار على بلدنا العظيمة مصر، وأن يُعيد الله هذه المناسبة على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

من جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا ما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي من متابعة دءوب لكل المشروعات في مواقع العمل المختلفة، وخاصة في المصانع العديدة التي يتم تفقدها، ومنها مصانع الغزل والنسيج التي رأيناها وهي " شئ جميل"  للغاية، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح المواطنين المصريين، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه، وقال قداسته:  "نعمة السلام والأمن في مصر كبيرة".

وتقدم الحضور في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء بقداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر للحكومة على كل الجهود المبذولة في العديد من القطاعات، وخاصة الصحية والاجتماعية، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.

رئيس مجلس الوزراء عيد الميلاد المجيد الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

شقق الإسكان تسليم فوري

شقق جاهزة للتسليم الفوري دون أولوية في 3 محافظات| إليك التفاصيل كاملة

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

اكرم توفيق

أكرم توفيق وزيزو.. إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن النادي الشمال القطري

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

فاتورة الكهرباء

غرامة ورفع عداد الكهرباء في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الصلاة

عضو بـ"العالمي للفتوى": القوامة ليست تسلطا على المرأة بل تكليف للرجل

الضويني يزور "أكاديمية الأزهر العالمية" لتفقد سير الدورات التدريبية للأئمة

الضويني يزور "أكاديمية الأزهر العالمية" لتفقد سير الدورات التدريبية للأئمة

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية لأم عبد المنعم المصاب بمرض «الجسم الزجاجي»

توجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يصرف إعانة شهرية لأم مريض الجسم الزجاجي

بالصور

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

للأسبوع الثالث.. إقبال كثيف على "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق |صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ربنا يسعد قلبك يا لولو.. إلهام شاهين تحتفل عيد ميلاد ليلى علوي

عيج ميلاد ليلى علوي
عيج ميلاد ليلى علوي
عيج ميلاد ليلى علوي

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

رنا سماحة وزوجها

كسبت القضية.. رنا سماحة تعلن انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب

إيناس مكي وشقيقها

إيناس مكي وذكريات صعبة مع وفاة والدتها: “كانت بنتي وأنا أمها”

البالوعات

القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد