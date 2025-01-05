قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الاتصالات تطالب بتصنيف الهواتف كسلع أساسية لتقليل التهريب
مشهد مرعب في مقابر مصر القديمة.. شاب معلق بالحبال| ما القصة؟
عشان متتعبش.. أماكن استخراج جواز السفر 2025 في القاهرة
وزير الماليةيزف بشرى: 2025 أفضل على الحكومة والشعب والمستثمرين
رئيس الحزب المصري الديمقراطي: برنامج أحمد موسى يشهد حراكا سياسيا كبيرا
تعويض 35 مليون جنيه.. محامي كهربا يكشف تفاصيل مقاضاة فندق شهير
بسبب سوء النتائج| هل يرحل كولر عن الأهلي؟.. وموقف الإدارة من البرتغالي
قتـ ـلها وشـ ـنق نفسه.. مفاجأة في حادث زوجي شقة مصر الجديدة
الكويت تعلن تعطل خدمة الانترنت في البلاد
4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025
قداسة البابا تواضروس الثاني يتلقى تهنئات بعيد الميلاد المجيد .. صور
وزير المالية يكشف عن مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة وزيادة الإيرادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

هل الزواج واجب؟.. عالم أزهري يجيب

هل الزواج واجب؟
هل الزواج واجب؟
إيمان طلعت
×

أكد الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، على أهمية الزواج في الشريعة الإسلامية باعتباره من الأمور الفطرية التي دعا إليها الدين، موضحا أن الزواج ليس مجرد علاقة بين رجل وامرأة، بل هو علاقة قائمة على المشاركة والصدق والتعاون، وليست على المغالبة أو التسلط.

وأشار الدكتور عبد اللطيف سليمان، خلال فتوى له اليوم الأحد، إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ..."، موضحًا أن الزواج يعد فرصة للغنى العاطفي والروحي، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الرابط وييسر للزوجين أمر حياتهما.

وأضاف: "إذا لم يجد الشخص القدرة على الزواج، فإن الله تعالى قال: 'وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله'، وفي هذا تأكيد على أهمية الاستعفاف والابتعاد عن المعاصي، ومثابرة الإنسان في طلب الرزق والإعفاف."

كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"، موضحًا أن الزواج من الأمور التي حث عليها النبي، حيث يجب على كل من يقدر على الزواج أن يبادر بذلك، ولكن مع مراعاة عدم المغالاة في المهور أو طلبات الزواج.

وتحدث عن أهمية اختيار الزوجة أو الزوج بناءً على الدين والخلق، قائلًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير'، مشددًا على أن الدين يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند البحث عن شريك الحياة، وأن الزواج يجب أن يقوم على التكافؤ بين الزوجين في مختلف الجوانب، سواء كانت العلمية أو الاجتماعية أو المالية.

الزواج هل الزواج واجب أهمية اختيار الزوجة أهمية اختيار الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فتاة - أرشيفية

هيام تطلب الخلع: شوفت خيانته ليا في البيت والعربية

اسعاف - أرشيفية

ابنها كشف علاقتها برجل فغـ ـرست طبقا مكسورا في رقبته| ماذا حدث؟

الطقس السيء

مع تحذيرات الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي السيارات

بالصور

جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

كريم محسن

لحظات التجلي.. كريم محسن يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد