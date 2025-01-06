خبير إعلام رقمي: الشائعات موجهة للمجتمع وتستهدف المواطن وليس الحكومة

أكد محمد صلاح صانع محتوى وخبير الإعلام الرقمي، أن الشائعات تأتي بالتوازي مع الضغوط الإقليمية المفروضة علينا التي لها تأثيرات اقتصادية على المنطقة والعالم أجمع.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن العالم كله يعيش موجة كبيرة من عدم الاستقرار، مؤكدا أن الشائعات عمل وسلبي ولكن فيه جزء إيجابي، وهو أننا دولة قوية تقف على أقدامها وتمتلك القدرة وتستطيع أن تواجه العيوب.

وتابع صانع محتوى وخبير الإعلام الرقمي، أن مطلقي الشائعات يبحثون عن عوامل القوى لهدمها، مؤكدا أن الشائعات موجهة للمجتمع، حيث تستهدف المواطن وليس الحكومة، بإيصال معلومات غير صحيحة له.