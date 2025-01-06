توقعات برج السرطان في 2025| سنة تحقيق الأحلام

برج السرطان يبدأ من 22 يونيو إلي 22 يوليو، وأكدت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج أن عام 2025 هي سنة تحقيق الأحلام لمواليد برج السرطان.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات مواليد برج السرطان خلال عام 2025.

توقعات برج السرطان على الصعيد العاطفي:

- إذا كنت متزوجا:

ابتداءً من 9 يونيو.. مع وجود "المشتري" في برجك، توقّع أوقات سعادة وتفاهم متبادل، لكن كُن يقظًا في شهر مايو، لأن اقتران "فينوس" و"نبتون" في وضع معاكس يجعلك عرضة للأوهام، استغل دعم "فينوس" لك في النصف الثاني من شهر أبريل لتقوية الروابط وتعميق التواصل.

- إذا كنت خاليا:

سنة 2025 هي طاقة حب حقيقية بالنسبة لك.. قد تلتقي توأم روحك أو نصفك الآخر، والفرص متاحة للقاءات واعدة.

توقعات برج السرطان على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل: هذا العام فرص النمو كبيرة، توقع توسعًا في مسؤولياتك أو حتى ترقية، والوضع الفلكي يمنحك روح ابتكارية، كن مستعدًا لاتخاذ مبادرات جريئة.

إذا كنت تبحث عن عمل: تحتاج للمثابرة.. قد تبدو بداية السنة بطيئة، لكن لا تفقد الأمل، استغل فترة سير "المريخ" المباشر في برجك ابتداءً من 24 فبراير لتكثيف بحثك، هذا هو الوقت المناسب لإرسال السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات، في أبريل أيضا تناغم "زحل" مع "أورانوس" يمنحك أساليب إبداعية في بحثك عن وظيفة، عموما.. لا تنعزل، وفكّر في التدريب لتحسين مهاراتك، إذ يحالفك الحظ في الدراسة والتعلم المستمر.

توقعات برج السرطان على الصعيد الصحي:

في عام 2025 أنت مليء بالحيوية والطاقة! ستجد بداخلك رغبة في ممارسة الرياضة أو أي نشاط حركي يحسن من لياقتك البدنية. ومع ذلك، لا تبالغ في حساسيتك كي لا يهتز صفاءك الداخلي، للبقاء على المسار الصحيح، كن مستعدا للاسترخاء من وقت لآخر، وقد تنفعك تمارين اليوغا أو تمارين التأمل أو حتى المشي في الطبيعة، امنح نفسك فترات تجديد لكسر الروتين وزرع روح إيجابية. باختصار، اعتنِ بنفسك.

