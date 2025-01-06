خبير اقتصادي يوجه نصائح ادخارية للمصريين في الفترة المقبلة

قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بالتزامن مع استحقاق شهادات بنكي مصر والأهلي ذات الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 23.5% و27%، مشيرًا إلى أن هذه النصائح تعتمد على ظروف كل فرد، بما في ذلك العمر والقدرة على تحمل المخاطر.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن الأفراد الذين يعتمدون على الشهادات كجزء من دخلهم الشهري، من الأفضل لهم إعادة تجديدها، مضيفًا: "إذا كانت هناك شهادات ذات مدد أطول، فمن الأفضل الاستثمار فيها، خاصة أن مؤشرات السوق توحي بأن أسعار الفائدة في طريقها للانخفاض".

وأوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق ، أن أحد المؤشرات الدالة على انخفاض الفائدة هو تراجع عائد أذون الخزانة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مما يشير إلى اتجاه أسعار الفائدة للتراجع. وأضاف: "أنصح أي شخص يعتمد على هذه الشهادات بالاستثمار فيها، خاصة إذا كانت لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات".