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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

مثقف واسع المدارك.. جامعة السويس تعلن معايير اختيار القيادات الجامعية

دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس
دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس
أ ش أ
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عقدت لجنة اختيار القيادات الجامعية اليوم اجتماعًا برئاسة دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لاختيار القيادات للمناصب الإدارية العليا بالجامعة، وذلك بهدف اختيار أفضل الكفاءات لشغل مناصب أمين عام الجامعة ومديري عموم الإدارات بالجامعة.


وأشار بيان صادر من المكتب الاعلامي الجامعة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها دكتور محمود الناغي أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنصورة، دكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، دكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، دكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ودكتور عز الدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دكتور عصام أحمد على عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.


وأوضح دكتور رئيس الجامعة أن اختيار القيادات يعتمد بشكل أساسي على البرامج المقدمة من كل متقدم، حيث سيتم تقييم هذه البرامج وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل الكفاءة، والموضوعية، والشفافية ، وأكد أن اللجنة تعمل بكل جدية لضمان اختيار القيادات الأكثر تأهيلًا، والتي تمتلك القدرة على الإسهام الفعّال في تطوير منظومة العمل الإداري بالجامعة.

الاهتمام بالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي

ونوه بأن معايير الاختيار تشمل أيضًا الاهتمام بالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب التمييز في اللغة والثقافة العامة، وفهم وإدراك كافة محاور ومفردات الجمهورية الجديدة ، مشيرا الى أن الجامعة تسعى لاختيار قيادات تمتلك الوعي الكامل بهذه المجالات الحيوية، نظرًا لأهميتها في تحقيق التطور والابتكار في العمل الإداري والأكاديمي.


وأوضح حنيجل أن جامعة السويس تسعى لبناء مجتمع جامعي مثقف واسع المدارك وليس متعلم فقط، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية شاملة تهدف إلى تنمية الفهم والوعي الثقافي والعلمي لدى الأفراد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم اختيار دقيق لكافة القيادات الإدارية بالجامعة لما لدورهم من أهمية كبرى في تحقيق هذه الأهداف والرقي بمستوى الجامعة. 


وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الجامعة عن أطيب أمنياته بالتوفيق لجميع المتقدمين للترشح، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل بكل جدية لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى الأداء الإداري والأكاديمي.

جامعة المنصورة رئيس جامعة السويس اختيار القيادات للمناصب الإدارية العليا

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