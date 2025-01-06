بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

اعلنت الفنانة منى فاروق من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام خطوبتها دون ان تكشف هوية العريس وكان اول المدعويين على حفل زواجها الفنان تامر حسني

أعلنت الفنانة منى فاروق عن خطوبتها دون الاعلان عن اي تفاصيل ، حيث حرص على تهنئتها الفنان تامر حسني .

ونشرت منى فاروق ستوري عبر انستجرام وتامر حسني يهنئها حيث كتب "مبروك الخطوبة يا منمون لترد :" ربنا يبارك فيك يا ابو الجدعنة ولازم تحضر فرحي هتكمل بيك".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي.

https://youtube.com/shorts/D52SvhTjCzE?si=g3dqNenD6ZgsZuBA

