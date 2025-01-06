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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| موسى: قسما بالله ما في مخلوق في البلد قالي فلان ممنوع تلفزيونيا..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 24 ساعة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

حسام زكى: سوريا في مرحلة جديدة تحتاج الدعم وعوامل كثيرة مهدت لسقوط الأسد
أكد السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، أن هناك عوامل كثيرة حدثت في سوريا طوال 12 عاما مهدت لسقوط بشار الأسد، وعلى الدول العربية مد اليد لسوريا خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن الآن سوريا مرحلة جديدة وفي مرحلة كتابة التاريخ الجديد لسوريا، مضيفًا: "من يكتب التاريخ وكيف سيكتبه هو أمر أولًا يخص السوريين".
 


4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025
كشف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج. 
 


موسى: قسما بالله ما في مخلوق في البلد قالي فلان ممنوع تلفزيونيا
قال الإعلامى أحمد موسى إن برنامجه متاح للجميع عدا جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا:" بعمل شغلى اللى شايفه صح".
 


سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 24 ساعة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرا إلى أن هذا المنخفض ساهم في فرص لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة في معظم المحافظات الساحلية، وامتدت الأمطار لبعض المحافظات الداخلية.
 


وزارة الصحة: فيروس HMPV ليس خطيرًا ولم يصل إلى مرحلة الوباء
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس HMPV (الفيروس المخلوي البشري) ليس حديث الاكتشاف، حيث تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001. 
 


متحدث الصحة: فيروس HMPV لم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل من كورونا
أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس HMPV موجود منذ عام 2001 ولم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل بكثير من فيروس كورونا، منوهًا بأن معدل انتشاره وسط الفيروسات التنفسية هي من 1 لـ15 شخص.


الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة| تفاصيل
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجتماع رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن الإجتماع جاء لمناقشة طرح 10 شركات حكومية منها طرح شركتي "صافي" و"وطنية"، وتم إتخاذ إجراات لطرح الشركات وعمية التقييم .
 


أحمد موسى لرئيس حزب الوفد: رد على السيد البدوي ولا حابين تبقوا ديكتاتوريين
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن صدمته من قرار حزب الوفد بفصل الدكتور السيد البدوي بعد حواره مع برنامج “على مسئوليتي” بالأمس، معقبا "كل ده عشان كلمتين في دقيقتين".
 


أحمد موسى يهاجم رئيس حزب الوفد: مش عايز حد يتكلم
علق الإعلامى أحمد موسى بقوة على قرار حزب الوفد بـ فصل السيد البدوى شحاته كبير العائلة الوفدية ورئيس الحزب السابق.
 


متحدث "التعليم": الوزير التقى 16 ألف معلم للتغلب على أي معوقات
قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزير التربية والتعليم يتبع نهجا تشاوريا مع قيادات الوزراة؛ لمعرفة التحديات ووضع آليات المواجهة، معقبا:" الوزير التقى ما يصل إلى 16 ألف معلم بالوزارة خلال الـ 6 أشهر".
 

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