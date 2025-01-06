سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة تنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود

قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود من خلال خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي الآخر.

وقال في مقابلة يوم الأحد مع وسائل إعلام أمريكية، "أنا على استعداد لتعويض التخفيضات البالغة 100 مليار دولار في أماكن أخرى".

ووعد جراهام بالقدرة على إيجاد مئات المليارات من الدولارات في "الإنفاق المسرف" الذي سيتم خفضه.

وأضاف: "لدينا ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين وعد الرئيس ترامب بترحيلهم، ويجب عليه ذلك. كل يوم نؤخره هو يوم خطير لأمريكا".

وفقًا لجراهام، لم ير أبدًا الكثير من التهديدات للولايات المتحدة كما يراه الآن. مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية بدأت تتزايد مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والآن يخترق تنظيم داعش الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه خلال رئاسته الثانية، سيتولى رجلا الأعمال فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك رئاسة إدارة كفاءة الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن تعمل هذه الوكالة، التي ستركز على تبسيط وتقليص الإنفاق الحكومي، على خفض الإنفاق الفيدرالي بتريليونات الدولارات.

