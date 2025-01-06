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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
قسم الفن
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تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام حاليا بمدينة لوس أنجلوس. 

وحضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، كل من ديمي مور، جلين كلوز، إيل فانينج، أريانا جراندي، سينثيا إريفو، جين سمارت، آنيا تايلور جوي، باميلا أندرسون، وغيرهم. 

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.



شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.
 

وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.


وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

تشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، ومن المتوقع أن يظهر على السجادة الحمراء الليلة عدد كبير من نجمات هوليوود. 


من أبرز المرشحات هذا العام زيندايا، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، وديمي مور ونيكول كيدمان، وكيت وينسلت.

وتتنافس مسلسلات عديدة وشهيرة في قوائم الدراما أبرزها Baby Reindeer و Shogun و The Bear.

حفل جولدن جلوب جولدن جلوب ديمي مور

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ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
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