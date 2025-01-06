الدوري الإنجليزي غير الألماني.. نجم ليفربول السابق يوجه نصيحة لـ عمر مرموش

تحدث ديفيد فيركلوف نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن إمكانية انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال ديفيد فيركلوف في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"في الحقيقة، تفاجأت في الأيام القليلة الماضية بالتقارير التي تربط قدوم عمر مرموش إلى البريميرليج، في الواقع، لا أعتقد أنه هناك أي إشارة تفيد بأن ليفربول يفكر فيه كخيار".

وأضاف:" أنا لا أتابع الدوري الألماني بشكل كبير، ربما نكون على اطلاع بمواجهات بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، ولكن في الواقع، مرموش لاعب بدأ للتو بالظهور في الصحافة الإنجليزية بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت".

وأكمل:"بالتأكيد تم ربطه بمانشستر سيتي، ولكن لا أعتقد أنه جذب أي اهتمام من ليفربول، كرة القدم في ألمانيا مختلفة عن إنجلترا، ومن غير المؤكد ما إذا كان النجاح الذي يحققه مع فرانكفورت قابلًا التألق أيضًا بالدوري الإنجليزي، لذلك".

واختتم حديثه قائلًا:"في الوقت الحالي، لا أعلم إلى أين سيذهب مرموش، ولكن ربما أفضل وقت له للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون في الصيف بدلاً من نافذة الانتقالات الشتوية الحالية".