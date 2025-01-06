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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

فيركلوف: ليفربول الأنسب لـ محمد صلاح.. واللاعب كان يشعر بالملل من طريقة كلوب

محمد صلاح
محمد صلاح
كريم عاطف
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تحدث ديفيد فيركلوف نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم.

وقال ديفيد فيركلوف في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"أنا شخصيا أعتقد أن محمد صلاح يجب أن يبقى مع ليفربول لأني لا أرى سببا يدفعه الى الانتقال إلا اذا كان ذلك من اجل المال".

وأردف: "كذلك لا يوجد نادي أفضل ليلعب فيه، فأسلوب لعب ليفربول يناسب صلاح والنتائج تظهر ذلك، والأهداف التي يسجلها صلاح ترجع إلى حد كبير إلى الطريقة التي تناسب لعب محمد صلاح وتظهر إمكانياته بشكل كبير، لذا بالنسبة لي السبب الوحيد الذي يجعل محمد صلاح يترك ليفربول هو الربح المالي، وشخصيا لا أرى نادي أفضل من ليفربول ليلعب فيه محمد صلاح في الوقت الحالي".

وأضاف:  "لم يكن استبدال يورجن كلوب في ليفربول بالأمر السهل بالنسبة لي، لكن أرني سلوت نجح في قيادة الفريق بشكل جيد، من الواضح أنه كان أفضل مما توقعه معظم مشجعي ليفربول، لكن كان لا يوجد سبب بأن محمد صلاح لم يكن ليؤدي بالمستوى الذي قدمه في السنوات السابقة في الأيام الأخيرة لكلوب".


وأكمل:"ربما كانت هناك علامات على أن صلاح بدأ عليه الإرهاق أو الملل من طريقة كلوب في الفترة الأخيرة، لذا، أعتقد أن تغيير سلوت كان بمثابة دفعة لمحمد صلاح واري أنه لعب افضل مبارياته مع ليفربول هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:"أعتقد أن ليفربول وضع نفسه في موقف صعب، بسبب أنهم لم يجدوا حلًا لإقناع هؤلاء اللاعبين الثلاثة بتجديد عقودهم في وقت مبكر، لكنني متأكد من أن هناك محادثات تجري وراء الكواليس، لا أتفق تمامًا مع القول بأن اللاعبين يقولون إنه لم يكن هناك أي تقدم أو نقاشات".

محمد صلاح ليفربول الريدز ديفيد فيركلوف

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