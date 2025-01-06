أحمد عيد عبدالملك: الزمالك يحتاج 4 صفقات.. وجروس لا يثق في البدلاء

أكد أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يحتاج 4 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مباراة الزمالك والمصري فنيًا لم تكن جيدة، والنتيجة عادلة في النهاية، والتعادل مفيد للفريقين، لأن خسارة أي فريق كان سيسبب له أزمة".

وتابع:" موقف الزمالك في المجموعة أفضل خاصة وأنه سيخوض باقي المباريات في القاهرة، وسيفيد المصري والثنائي سيتأهلان لربع النهائي، ونتيجة مباراة بلاك بولز وإنيمبيا خدمت الفريقين".

وواصل:" جروس لا يثق في دكة بدلاء الزمالك، ولذلك أجري تغييران فقط، وميشالاك ظهر بشكل جيد عند مشاركته".

وعن الصفقات، قال:" الزمالك يحتاج التعاقد مع جناحين ولاعب وسط ومهاجم، والطبيعي أن يتم التجديد لزيزو ورفض رحيله في يناير".

وعن مباراة بيراميدز والترجي، قال:" تغييرات بيراميدز غيرت نتيجة المباراة، ويبدو أن هناك اتفاق بمشاركة مصطفى فتحي بديلا، وأتوقع تأهل بيراميدز والترجي لربع النهائي".