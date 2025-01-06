جولدن جلوب 2025.. كولين فاريل بطل The Penguin أفضل ممثل دراما

حصل الممثل كولين فاريل على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل دراما عن بطولة مسلسل The Penguin الناجح.

ويعد المسلسل القصير The Penguin الذي أنتجته HBO من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت انتشارا ونجاحا كبيرا هذا العام.

سيطر مسلسل The Penguin على قوائم ترشيحات الجولدن جلوب، وحصد ثلاث ترشيحات لجائزة أفضل مسلسل قصير، وأفضل ممثل لبطله كولين فاريل، وبطلته كريستين ميلوتي.

برع كولين فاريل في تمثيل دوره في The Penguin “البطريق”، حيث يلعب شخصية رجل العصابات في مدينة جوثام أوزوالد "أوز" كوب.

تبدأ أحداث المسلسل في الأيام التي تلت أحداث "The Batman"، حيث يسعى أوز إلى السيطرة على عالم جوثام في ظل فراغ السلطة الناتج عن وفاة رئيسه السابق، كارمين فالكون.