يعتقد الكثيرون أن الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة تعد ضارة للصحة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك مجموعة من هذه الأطعمة التي تتمتع بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. من خلال تناولها بشكل معتدل وبالتوازن المناسب، يمكن لهذه الأطعمة أن تدعم الجسم وتساهم في تحسين صحتك العامة.

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية 10 أطعمة مهمة جدا للصحة

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية 10 أطعمة مهمة جدا للصحة

إليك 10 أطعمة غنية بالسعرات الحرارية التي تستحق إضافتها إلى نظامك الغذائي بسبب فوائدها الصحية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو من أكثر الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، لكنه مليء بالأحماض الدهنية الصحية، مثل أوميغا-3، التي تدعم صحة القلب. كما أنه غني بالألياف، مما يعزز الهضم ويحسن مستويات السكر في الدم.

اللوز

اللوز غني بالبروتينات والدهون الصحية، إضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الالتهابات وتقوية الجهاز المناعي. فهو خيار ممتاز لتزويد الجسم بالطاقة.

السمك الدهني (مثل السلمون)

يحتوي السمك الدهني على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تحسن صحة القلب وتقلل من الالتهابات. كما أن السلمون يعد مصدرًا ممتازًا للبروتين.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سعرات حرارية عالية لكنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحسن صحة القلب والعقل.

البيض

يحتوي البيض على البروتينات عالية الجودة وكذلك الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ب12 والكولين، والتي تدعم وظائف الدماغ.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني تعد خيارًا غنيًا بالسعرات الحرارية، لكنها تحتوي أيضًا على البروتينات والدهون الصحية التي توفر طاقة مستدامة للجسم.

جوز الهند

جوز الهند غني بالدهون الصحية والألياف، ويعزز صحة الجهاز الهضمي. كما أن جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

الزيتون

زيت الزيتون يعد من أفضل مصادر الدهون الصحية التي تدعم صحة القلب وتقوي الجهاز المناعي، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة.

الحمص

الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف، مما يساعد في تحسين الهضم وإمداد الجسم بالطاقة بشكل مستمر.

البذور (مثل بذور الشيا وبذور الكتان)

تحتوي بذور الشيا وبذور الكتان على أحماض دهنية أوميغا-3 والألياف، ما يجعلها أطعمة ممتازة لصحة القلب وتعزيز الهضم.