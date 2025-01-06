لا انقطاع في الكهرباء خلال 2025.. وعقوبات مشددة تواجه هؤلاء الموظفين| تفاصيل

أثارت خطة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال التي انتهجتها الدولة خلال العام المتقضي 2024، غضب ملايين المواطنين وذلك بسب تزامنها مع فصل صيف 2024.



وزف وزير المالية أحمد كوجك العديد من البشريات للمواطنين يحملها عام 2025، حيث أكد انخفاض التضخم، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر على خفض الأسعار.

وبشأن ما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء واحتمالية عودتها، وزير المالية صرح بأن الحكومة ملتزمة بعدم قطع الكهرباء في 2025".

وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.