لو مراتك بتدرس.. هل الزوج ملزم بمصاريف الدراسة؟.. القانون يجيب

تثار تساؤلات حول ما إذا كان القانون يلزم الزوج بالمصاريف الدراسية لزوجته؟ وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد المصاريف التي يلزم للزوج سدادها لزوجته.
- الكماليات ومصاريف الزوجة من تعليم ورفاهيات تكون بالاتفاق مع الزوج ومن الممكن أن تسجل كبنود في عقد الزواج وعندها تكون وجوبية وإلزامية على الزوج .
- يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
- يشترط أن تقدم الزوجة إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها .
- تشمل النفقات الضرورية الإلزامية كلا منك نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادمة، بدل فرش وغطا، نفقة علاج.
- ووفق للتقارير والمستندات التي تقدمها الزوجة وحاجاتها الملحة تتحول النفقات في بعض الأحيان من بند الكماليات إلى الضروريات.
- التقدير في النفقات قائم على العرف فالزوج ينفق على زوجته بحسب ما تعارف عليه الناس.