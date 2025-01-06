الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى والدة تريزيجيه

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، والدة الكابتن محمود حسن تريزيجيه التي وافتها المنية، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أبناءها وأهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وأعلن نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب تريزيجيه:" أمي في ذمة الله ،الله يرحمك يا أمي" .

ونعي مجدي عبد الغني والدة محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، كاتبا :خالص العزاء للاعب، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرك.