سكن لكل المصريين 5.. الفرصة الأخيرة للتقديم وامتلاك وحدتك

في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين" كواحدة من أبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم اللازم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وتسعى المبادرة إلى خلق مجتمع متوازن يتوفر فيه السكن الملائم كحق أساسي لجميع المواطنين.

سكن لكل المصريين 5

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شقق ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". ومع انتهاء موعد بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي، يستمر الصندوق في إتاحة الفرصة لسداد مبلغ جدية الحجز ورفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص حتى يوم 15 يناير الجاري.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني حتى منتصف يناير لمن قام بسداد مبلغ جدية الحجز، والذي يُقدر بـ20 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، و30 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. هذا التمديد يهدف إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع.

تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة

أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لا تزال متاحة بنسب متفاوتة في بعض المحافظات، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها.

وتتم عملية التقديم وفق ترتيب الأولويات المحدد، حيث يتم منح الأولوية كما يلي:

المتزوج ويعول. الأرملة أو الأرمل ويعول. المطلقة أو المطلق ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب.

وفي حال تساوي عدد أفراد الأسرة، تُعطى الأولوية للأكبر سنًا.

إقبال كبير على المبادرة

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الإقبال على المرحلة الخامسة يتزايد بشكل مستمر، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط نحو 750 ألف مواطن حتى الآن، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المبادرة وأهميتها في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

ويتم رفع الأوراق المطلوبة للتقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: صندوق الإسكان الاجتماعي، ويُعد هذا الموقع المنصة الرسمية لاستقبال طلبات المتقدمين، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتعد مبادرة "سكن لكل المصريين" خطوة طموحة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير السكن الملائم للجميع. ومع استمرار جهود الدولة لدعم الفئات المستحقة، يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمصريين.