الدفع بـ6 سيارات إطفاء.. إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل محل أدوات منزلية بشارع صلاح الدين بمدينة دمنهور، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، يفيد نشوب حريق داخل محل أدوات منزلية بشارع صلاح الدين بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت عدد 6 سيارات للحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة