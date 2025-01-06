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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

للوقوف على جاهزيتها.. نائب محافظ الجيزة يتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة بالواحات البحرية

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران
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أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم جولة ميدانية موسعة بمركز الواحات البحرية، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المواقع الحيوية ( الحاره ١ -  الحاره ٢ - أرض محطة الوقود - الهفوف ١ - الهفوف ٢ - شاليهات المطار - بحيرة المأمور  ) للوقوف على جاهزيتها للطرح وتذليل العقبات التي تعوق استغلال هذه الفرص.

وأوضح الشهابي، أن هذه الزيارة تأتي في أطار جهود الدولة في استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة الجيزة وخاصة بمركز الواحات البحريه وذلك لدفع عجلة التنمية الأقتصادية في المحافظة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية منديشة للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقي النائب بعدد من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل و الاحتياجات الخاصة بالقري.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع مياة الشرب بمنطقة الدائري لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع نائب المحافظ انتظام سير العمل بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بمدينة الواحات البحريه.

وتفقد الشهابي، غرف التبريد والتجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التي تضمن الحفاظ علي جودة المنتج.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية بمركز الواحات البحرية المهندس عادل الجندي
رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والاثار، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية و الاستثمارية بالمحافظة، والدكتور صبري شاكر
رئيس مركز الواحات البحرية، وعصام محمد أبو العلا رئيس جهاز مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والدكتورة زينب مصطفى مدير عام الإدارة الصحية بالواحات البحرية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب بالجيزة والإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة.

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