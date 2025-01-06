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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

ننشر استعدادات تعليم الشرقية لامتحانات الفصل الدارسي الأول لطلاب الإعدادية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما خاصا بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد الي أبنائنا الطلاب يتماشي مع تطورات العصر الحديث جاء ذلك خلال لقائه مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بمدرسه الزقازيق الثانوية العسكرية للاطمئنان علي استعدادات المديرية والادارات التعليمية لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدارسي الأول للعام الدارسي 2024/2025 

شدد المحافظ علي ضرورة التعاون والتنسيق الجيد بين مديرية التربية والتعليم، والأمن، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي. 

وخلال اللقاء أوضح محافظ الشرقية أنه اعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من محيط المدارس والتنسيق مع مديري الادارة لتعليمية للتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانيه . 

وقال محافظ الشرقية لمديري ووكيلي الادارت التعليمية أنتم الاداة الاساسية لتعليم ابناؤنا القيم الأساسية قبل تعليمهم المناهج الدراسية نرسل لهم رسالة أن كل العظماء ليسوا أطباء ومهندسون وليس كل من حققوا نجاحات كانوا من أوائل الثانوية العامة نعمل جميعا ونتعاون بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتخريج اجيال مثقفة تحافظ علي القيم والاخلاق الحميدة تتصدي للغش بكافة اشكالة وتساهم في بناء وتنمية المجتمع 

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة لتربية والتعليم أنه تم التنبيه علي مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاه أن تكون ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التى تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وتم التنبيه علي إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

الشرقية محافظ الشرقية تعليم الشرقية

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