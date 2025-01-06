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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال تطوير المباني وتجديدها بالحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي
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تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، يرافقة الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال التطوير والتجديد بمبنى المحاضرات والمبنى الإداري لكلية الحاسبات والمعلومات.

وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور محمد عبد الباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور نبيل مصطفى مدير مركز التقنيه والإتصالات بالجامعة، ومحمد خضر مدير عام الكلية.

وأكد رئيس الجامعة  أن الهدف الأساسي للتجديدات هو تحسين البنية التحتية للكلية بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تقديم أقصى ما لديهم من طاقات إبداعية وأكاديمية.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي الي أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن رؤية الجامعة المستقبلية التي تهدف  تحويل الجامعة إلى مركز رائد للتعليم والبحث العلمي في المنطقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والتميز.

في السياق ذاته، أكد الدكتور هلال عفيفي على أن خطة الجامعة للتطوير ترتكز على تحقيق التكامل بين تحسين البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات التعليمية لضمان إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتسعى الجامعة من خلال مشروعاتها التطويرية إلى تعزيز التجربة التعليمية للطلاب وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والبحث العلمي 

يُذكر أن مشروع تطوير مباني كلية الحاسبات والمعلومات وتجديدها يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى التي اطلقتها الجامعة لتحسين الخدمات التعليمية والإدارية وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة.

الشرقية جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق

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