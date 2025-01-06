الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأقباط بـ عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، شعب مصر العظيم والإخوة والأخوات الأقباط،بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وقال الرئيس السيسي خلال التهنئة ، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأفاد بأننا احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.



وانهى حديثة ، قائلا : كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار.