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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بدء قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة | بث مباشر

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد
هاني حسين
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حرصا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا لقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس البابا تواضروس الثاني،بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

ويتقدم البابا تواضروس الثاني، موكب الشمامسة، الذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام وتراتيل الميلاد.


وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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