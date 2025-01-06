إيناس عز الدين تكشف لحظات الخطر: جلطة بالقلب والزعل هو السبب

أعلنت المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" عن تعرضها لجلطة في القلب نجت منها بأعجوبة بفضل سرعة تعاملها مع الأعراض التي شعرت بها.

تفاصيل الأزمة الصحية

أوضحت إيناس أنها شعرت بأعراض خطيرة بدأت بآلام شديدة في الصدر، ثقل في الذراع الأيسر، تجشؤ مستمر، وصعوبة في التنفس. ورغم محاولتها تجاهل الأعراض في البداية، زادت حالتها سوءاً أثناء وجودها في العمل، حيث شعرت باختناق وكأن الأكسجين يتسرب من جسدها، مما دفعها للذهاب إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية.

وكتبت إيناس في منشور عبر حسابها:

"ربنا وحده اللي نجاني من جلطة بالقلب. الزعل بيعتصر القلب والروح. قلبي تعبان بزيادة من ساعة وفاة أمي وزاد سوءًا بسبب مكالمة تليفونية قلبت عليا وجع ومرار".

التعافي والرسالة المؤثرة



أضافت المطربة أن لطف الله كان السبب في إنقاذها، معربة عن امتنانها لزوجها وشقيقتها اللذين كانا بجانبها خلال هذه المحنة. ووصفت هذه التجربة بأنها درس في أهمية الانتباه للأعراض الصحية وعدم تجاهلها، خاصة في ظل الحزن والضغط النفسي.

الخلفية الفنية



تعد إيناس عز الدين واحدة من الأسماء اللامعة في الساحة الغنائية، حيث شاركت مؤخراً في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وقدمت مجموعة من الأغاني المميزة.

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية التوعية الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بأمراض القلب وتأثير الضغط النفسي عليها.