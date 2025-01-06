"ما تقلقوش على بلادكوا.. مصر كبيرة أوي"| رسائل الرئيس السيسي للمصريين في عيد الميلاد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل البابا تواضروس الرئيس السيسي فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس السيسي: كل عام ومصر بخير وسلام، كل عام وأنتم طيبين، وقداسة البابا تواضروس الثاني بخير وسلامة، أنتم إخواتنا وحبايبنا.

وأضاف الرئيس السيسي أن «حجم المحبة بين المصريين يزيد كل يوم عن يوم، وحجم الوعي والفهم الموجود لدى المصريين ضخم جدًا بيخليهم شايفين ومستعدين لكل شيء».

واستقبل الأقباط المتواجدين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة العديد من الأقباط الحاضرين في الكاتدرائية لتقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد .

10 رسائل من الرئيس السيسي للمصريين في عيد الميلاد

قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة واحترام كبيرين في قلبي

كل عام ومصر بخير وسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال

القلق ربما يكون مبررا والظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة

نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون

علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

حجم المحبة والوعي والفهم بين المصريين كبير جدا ويجعلهم قادرين على التعامل مع أي أمر داخل أو خارج مصر

نتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة

ما تقلقوش على بلادكوا.. مصر دولة كبيرة جدا

نأخذ بكل الأسباب لحماية بلادنا

