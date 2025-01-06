"كلي ثقة فيكم".. مناشدة عاجلة من شوبير لجماهير الأهلي قبل مباراة سموحة

ناشد الإعلامي أحمد شوبير، جماهير النادى الأهلي حضور مباراة الفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء أمام سموحة في بطولة الدوري العام.

وقال “شوبير”، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي الرسمية، «بوجه نداء لجماهير الأهلى الداعم والسند الأول للفريق بضرورة حضور مباراة الفريق أمام سموحة، أنا عارف إن بكرة أجازة رسمية وعارف إن موعد المباراة صعب لكن انا أعلم جيدا أن جماهير الأهلى هي حائط الصد الأول وهي السند وقت الشدة، وكلي ثقة في الجمهور أن يحضر المباراة».

ويواجه الأهلي نظيره سموحة في الدوري الممتاز موسم 2024-25، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مؤجلة الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.