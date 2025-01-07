محضر غش وسقوط من الرابع.. صباح مرعب في جامعة الأزهر بالزقازيق| تفاصيل

واقعة مأساوية دارت أحداثها داخل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق في الشرقية، حيث قفزت طالبة من الطابق الرابع بعد ضبطها متلبسة بالغش خلال الامتحان مما أدى لإصابتها بجروح خطيرة وإصابة طالبتين آخريين أسفل المبنى.

القصة الكاملة لحادث جامعة الأزهر الزقازيق

اليوم بدأ طبيعيا داخل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بـ جامعة الأزهر فرع الزقازيق في الشرقية، الطالبات حضرن لأداء امتحان مادة الفقة، وكان من بينهم فتاة تدعى ه ع طالبة في السنة الثانية بكلية الدراسات إلا أن أحداث اليوم تغيرت.

دخلت الطالبة ه ع إلى مبنى الامتحانات وجلست بمقعد امتحانها، وما أن بدأ الامتحان حتى اشتبهت المراقبة في وجود ورق صغير مع الطالبة المذكورة، تستخدمه في الغش وعلى الفور توجهت اليها المراقبة وحين واجهتها انهارت الطالبة في لحظتها.

حاولت طالبة جامعة الأزهر تبرير موقفها، إلا أن المشرفة صممت على تحرير محضر غش رسمي وإبلاغ الإدارة، وتم استدعاء الطالبة إلى مكتب إدارة الجامعة، وأثناء ذلك هرعت مسرعة نحو نافذة كانت مفتوحة وقفزت من الطابق الرابع في محاولة للهروب من مصيرها ومن شدة خوفها.

سرعان ما تجمعت الطلاب حول المبنى بعد سماع صوت الارتطام، إلا أنه أثناء سقوط الطالبة تصادف مرور طالبتين أسفل المنزل وقعت عليهم في ساحة الكلية مما نتج عنه إصابتهم أيضا يكسور وسحجات، وتم نقل الطالبات إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة والكشف الطبي الأولي شرح إصابة الطالبات بسحجات وكسور متفرقة، فيما تم تشخيص الطالبة التي قفزت من النافذة بالحالة الحرجة وإيداعها العناية المركزة، وانتقلت المباحث إلي الجامعة لكشف ملابسات الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اخطارا من الأمن الإداري بجامعة الأزهر فرق الزقازيق أفاد بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمبنى كلية الدراسات وعلى الفور إنتقلت فرق المباحث للجامعة، وبالفحص تبين أن الفتاة كانت تعاني من ضغوط نفسية بعد ضبطها داخل لجنة الامتحان تغش فقامت بالقفز من النافذة.