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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مطمئنا المواطنين.. متحدث الصحة: مصر لديها جهاز ترصد قوي.. وهناك خريطة للفيروسات

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة
محمود محسن
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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ارتفاعا في الإصابة بأمراض الفيروسات التنفسية في العالم، مشيرا إلى أن الانفلونزا من أعلى معدلات الإصابة، وبعدها تأتي باقي الفيروسات منها كورونا والفيروس المخلوي.

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفيروسات التنفسية هي مجموعة من الفيروسات تنشط خلال فترة الشتاء، مؤكدا أن هناك خريطة واضحة لكل الفيروسات التنفسية ومنها فيروس hmpv.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية لديها جهاز ترصد قوي، مؤكدا أن هناك أكثر من 500 مستشفى على مستوى الجمهورية للكشف عن حالات الإصابة، مؤكدا ان نسبة الإصابة بمرض الأنفلونزا بلغت 18%، في حين أن كورونا أو المخلوي أو الفيروس الجديد بنسب قليلة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن تأثير المضادات الحيوية بشكل خاطئ يعرض الصحة للخطر، أكثر من الفيروسات التنفسية.

وزارة الصحة حسام عبد الغفار الإصابة الفيروسات التنفسية الإنفلونوا

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