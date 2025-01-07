أمير هشام: أحمد ربيع وقع عقدًا مع الزمالك.. وبيراميدز يرغب في ضمه من البنك الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن زياد كمال لاعب فريق الزمالك أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وقد يتواجد في لقاء أبوقير للأسمدة ببطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني نفسيًا فقط، بسبب الضغوط التي يتعرض لها بسبب العقد الغريب الذي تم إبرامه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "زياد كمال هو ضحية عقد الإعارة والبنود الغريبة بين الزمالك وانبي، ولكنه لاعب جيد وحال رحل عن النادي الأبيض سيقدم مستوى جيد مستقبلا".

وأضاف: "أحمد ربيع لاعب نادي البنك الأهلي، وقع عقدا مع الزمالك، لكن لا يوجد أي مفاوضات حتى الآن مع ناديه لشراء عقده، وبيراميدز دخل في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب أيضًا".

وأكمل: "الزمالك لم يقم بأي خطوات لضم ربيع، بعدما تألق في الموسم الحالي، وهو ما جعل إدارة بيراميدز تدرس إمكانية ضمه".