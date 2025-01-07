أمير هشام: جماهير الأهلي في حالة ترقب لمواجهة سموحة.. وتاو يرحل خلال ساعات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مواجهة الأهلي أمام سموحة في غاية الأهمية، وجمهور القلعة الحمراء لن يقبل سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن مجرد التعادل سوف يجعل الجماهير في حالة غضب جديدة، مبديًا استيائه من تحفظه من معارضة البعض أحقية الجماهير في الانتقاد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الجمهور ليس له هدف معين مطلقا، وكل غرضهم هو الفرحة دائما بتحقيق الانتصارات فقط، وجمهور الاهلي دائمًا يعبر عن رأيه بمنتهى الاحترام والرقي".

وأضاف: "مباراة الأهلي وسموحة مهمة، والجمهور بطبيعة الحال قلق، والجميع عينه على كأس العالم للأندية، هم يريدون أن يظهر الفريق بشكل مميز، وأصبح الجميع لديه اهتمام كبير وفي انتظار أخبار سعيدة، وهو أمر طبيعي في المرحلة الحالية.. ومكسب الأهلي غدا سيضفي حالة من الهدوء نوعًا ما، بينما أي نتيجة آخرى ستدخل حالة شك جديدة، لكن رغم ذلك لا زال المشوار طويل في البطولات محليا وقاريًا".

وأكمل: "قائمة الأهلي شهدت وجود يوسف أيمن، ولا يعني وجوده أنه سيكمل الموسم مع النادي، هناك احتمالات كبيرة لرحيله، ومن الوارد أن يلعب كريم نيدفيد في مركز الجناح لو تم الاحتياج لمجهوده، وطالما الشناوي موجود في القائمة سوف يشارك بشكل أساسي، بغض النظر عن التحفظ على مستواه مؤخرًا، ولكن الحارس جاهز للمباراة".

وزاد: "بيرسي تاو سوف يتم الاعلان خلال الساعات المقبلة عن رحيله، وهناك بعض الأمور المتبقية فقط، لكن الاتفاقات بين الأهلي وقطر القطري انتهت بشكل رسمي، ومسئولي النادي أبلغونا أن غيابه لأسباب شخصية، ونسبة رحيله كبيرة للغاية".