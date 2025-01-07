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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير حديث العالم وأتمنى أن يكون أسطوريا يليق بمصر

زاهي حواس
زاهي حواس
عادل نصار
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أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أن المتحف المصري الكبير حدث في غاية الأهمية، مضيفا أن المتحف المصري الكبير حديث العالم وأتمني أن يكون أسطوريا يليق باسم ومكانة مصر.


وأضاف زاهي حواس، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية تامر أمين، مقدمة برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع المتحف المصري الكبير يعتبر أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، حيث أن احتفالية افتتاحه ستشهد إقبالا كبيرا من قبل الملايين من جميع بلدان العالم.
وأوضح «الدكتور زاهي حواس عالم المصريات»، أنه قد يتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال فصل الصيف المقبل، وخاصة قد يكون الافتتاح خلال شهري يونيو أو يوليو المقبلين، مطالبًا بضرورة تحديد يوم الافتتاح قبل الاحتفالية بوقت كافٍ.

المتحف المصري الكبير زاهي حواس تامر أمين

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