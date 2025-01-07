بهذه الكلمات.. إبراهيم المنيسي ينعى والدة محمود حسن تريزيجيه

نعى الإعلامي إبراهيم المنيسي والدة محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان القطرى التي وافتها المنية، صباح اليوم الاثنين.

وكتب المنيسي عبر حسابه علي موقع "فيسبوك":" خالص التعازى والمواساة للنجم الأهلاوى المحترم محمود حسن تريزيجيه فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته .. ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ..ويصبركم با محمود"

وأعلن تريزيجيه عن وفاة والدته، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الله يرحمك يا أمى".

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.